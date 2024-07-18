定位豪宅 測量師估值逾150億

【本報訊】對於西九文化區允許出售住宅地以解財政危機，測量師均認為地皮屬「靚地」，比港島及啟德發展區更優勝，預料地價可高逾百億元。其中，泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，西九文化區屬於香港少有集合文化、娛樂及商業配套於一體的地方，預計該區住宅地每方呎樓面地價約8,220元水平，折合估值逾150億元。

擁世界級海景 較啟德優勝 他續稱，現時周邊私人住宅實用呎價亦達約2.3萬至3萬元水平，甚至較港島區為高，相信與西九龍高鐵站重開有關，往返深圳福田十分便捷，對在當地有業務或工作的市民具有吸引力。

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓亦認為，在財困之下，西九文化區管理局以出售住宅土地方式，以支持營運應是較可行做法，但希望將來有關豪宅的設計能夠融入西九的公共空間。

儘管現時地產市道不明朗，但該住宅項目擁有世界級海景，相比啟德跑道區更為優勝，預計將來推出時可吸引發展商入標。他預計，該地盤的臨海位置，每方呎樓面地價料約10,800元，後排位置則料約8,000元，按大概地皮比例計算，平均樓面呎價料約8,800元。以總樓面逾183萬方呎計算，初步估值約161.3億元。