願景說得漂亮 籲加強監察督促節流

【本報訊】西九文化區管理局獲政府批准出售該區住宅發展項目，未來10年財務可趨穩定，該局昨透露多招改善收入，如考慮調高博物館票價；調整場地使用政策，增加商業性質租賃比率及收費，以提升銷售和收益；利用西九主要場地以至小型設施的命名權，吸引各界捐款等，預料2023/24財政年度營運赤字有望按年收窄兩成，由7.18億元減至5.78億元。議員則對新財務安排看法不一，希望當局提交監察報告，督促西九文化區管理局開源節流。

西九文化區管理局昨發表聲明，指「放寬安排」為西九的未來發展注入了新的動力。管理局將把握機遇，繼續致力推動香港文化及創意產業的發展，為香港建設一個充滿活力的文化旅遊地標，短期內會優先考慮多項措施，開拓收入來源，包括善用西九的文化資源，和預計在明年下半年落成的的南面登岸設施，與旅遊及酒店業界合作開拓新旅遊產品；充分利用管理局原創展覽和表演節目的知識產權及其內容，推動到內地或海外巡展、巡演，以及推出創新及受歡迎的文創商品。

持續發展 資金來源需多樣化 議員鄭泳舜認為開拓更多的發展模式增加收入，包括租出場地、門票、餐飲等，並思考如何讓遊客以西九作為旅遊景點相當重要的。至於中長期如何做到可持續發展，他認為西九要做好園區發展，幾個展廳盡快落成，能提供完整的遊客體驗，園區之間提供聯成體驗，以吸引遊客。

另一議員蘇長荣指西九文化區透過住宅收益來支撐運作，總靠依賴故宮博物館與M+的門票收入來得要好。長遠而言，他認為必須資金來源多樣化方可解決西九文化區的財政問題，儘管政府撥款是一個渠道，但庫房還要應付龐大的民生開支，他建議除住宅外，還要以商業形式招攬合作夥伴以減輕營運負擔。