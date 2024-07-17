自成一家：為何遠赴白羅斯軍演

白羅斯成為上海合作組織成員國後，隨即和中國舉行聯合軍演。近年中白皆面臨以美國為首的北約之軍事威脅，兩國此次軍演也被外媒視為對北約挑釁的還擊。但這似乎有點過度解讀。中國一向奉行防禦性的國防政策，斷不會貿然千里迢迢跑到歐洲邊境公然向北約叫板。

事實上，中白並不是突然進行雙邊的聯合演習。去年白羅斯國防部長訪華，與北京商討制訂合作路線圖，已經預示兩國軍事合作將進入一個新的階段。在不久前的白羅斯獨立日閱兵中，也首次出現解放軍儀仗隊的身影。聯合軍演顯然是兩國軍事領域合作循序漸進的必然結果。

當然，單純從軍事層面來看，中方此次派兵前赴白羅斯確實有特殊意義。根據官媒透露的訊息，參加此次軍演的解放軍部隊來自北部戰區。而運送部隊和裝備的運20運輸機，運力最多可投送一個輕裝連，即此次中方參演規模最多有100名軍人，他們要飛行逾萬公里才抵達白羅斯。這無疑是一次檢驗解放軍跨區域投送能力及作戰的大好機會。

值得注意的是，此次軍演的白羅斯城市布列斯特，距離北約成員國波蘭僅5公里，距離烏克蘭邊境也只有50公里，是白國對抗北約的第一線。中國軍人這次前往當地軍演，能夠切身感受接近戰場的特殊氛圍，也反映中國與他國聯合演訓不再局限於交流經驗層面，更注重實際的軍事訓練，以提升部隊戰力。

白羅斯在俄烏衝突爆發後一直站在俄國一方，結果遭西方打壓，北約在白羅斯毗鄰的波蘭和立陶宛部署了重兵。中國在這個敏感時刻派兵赴白羅斯參加軍演，從某種意義上來講是在警告北約：白羅斯並不止俄羅斯一個盟友。但最多也只限於此。