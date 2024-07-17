冰鑑春秋：只想當「又鳥」的賴清德

賴清德上任迄今，正經事一件沒做，反倒化身充滿鬥爭性格的「又鳥」，對所有事情採對抗手段，把民主慣用的協商溝通拋諸腦後，走的全是抗爭、街頭與釋憲路線，沒有全面壓制在野黨絕不罷休。

猶記得當選那天晚上，賴清德宣稱要廣納善言，組成「民主大聯盟」，還說要拜訪在野黨主席共商國是，但真正上任後卻根本不是那一回事。就在解嚴紀念日當天，賴清德還語帶恐嚇地告誡在野黨「不要用民主反民主」，必須接受大法官的解釋，否則「青鳥會飛出來」。渾然忘卻自己才是執政黨，滿腦袋想的都是製造混亂。

事實是，到處煽動作亂的一直都是民進黨，譬如基隆的罷免行動，民進黨秘書長林右昌口口聲聲說與民進黨無關，從來不曾參與。但民進黨基隆市黨部卻大咧咧地印出指摘基隆市長謝國樑的文宣，還堂而皇之地發送到市民的信箱，證實了罷免行動從頭到尾就是民進黨為了奪權發動的。

而立法院近日在野黨從聽證權、調查權到從嚴審核罷免資格，其實全都是民進黨自己的提案，但只因不想接受監督，並且想用罷免重回第一大黨寶座，民進黨完全推翻過去的自己，寧可說自己過去違憲，也要全力阻擋這些法案過關。誰正在用民主反民主？誰在指揮御用大法官箝制民主？全台灣人都看得一清二楚。

賴清德以發動青鳥行動自豪，但卻沒看見他的青鳥跟日本的壓縮機一樣日益稀少，近日就算準備了豪華大餐，現場也不到200人聚集，還多半都年過40以上！殘酷事實告訴世人，現在還願意被賴清德發動走上街頭的，只剩下和他一樣充滿仇恨的「又鳥」。不到「千山鳥飛絕」，綠營不會停止鬥爭，所以在野黨不堅持到賴清德的鳥都沒了，台灣絕沒有安寧的一天。