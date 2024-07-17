龍吟虎嘯：拜登或能製造大麻煩

美國11月舉行總統大選，拜登必敗，大勢已成。民主黨和拜登在選舉策略包括換人等方面，再下工夫和變陣似已無濟於事，為了不讓「拜登主義」人走茶涼，「人亡政息」，只能想辦法把「拜登主義」的執政「成果」夯實、擴大，「尾大不掉」，屆時共和黨、特朗普上台也不能輕易改變，乃至會跌入陷阱。

目前有兩大問題，拜登可將其擴大惡化，一是打了第3個年頭的俄烏戰爭；二是拜登政府拉盟友在台海、東海、南海要和中國挑起軍事衝突的劍拔弩張的局面，這兩個「戰場」未來100天拜登政府只要將其擴大、引發歐洲戰爭，以及讓中美軍事衝突發生並呈中美開戰之勢態，拜登是否選上總統，在相當一段時間內都不會「人亡政息」，不會「人走茶涼」。這兩場仗一旦打起來和擴大，整個美國的政治、經濟、軍事、民情都會捲進去，陷入狂熱和撕裂，一方面整部戰車衝進戰爭軌道，欲煞車難止；一方面加劇內部矛盾，兩「勢」疊加，特朗普就是三頭六臂、有天大的本事也難擺平。

特朗普遭刺殺、死裏逃生後，聲望如日中天，以他的性格和狂態驕橫定會覺得當選已是囊中物，要讓當年說的24小時俄烏停戰、「打贏中國一點不難」成真。然而，特朗普的狂妄已成「過去式」，他當年任上和中國打貿易戰，口出狂言「美國很快會贏」早成笑話，近年他一再吹噓24小時或一個月叫停俄烏戰爭，也已因形勢大變成了「刻舟求劍」。目前來看，特朗普對拜登有可能施狠招搞大「兩個戰場」，並無思想準備。

今次刺殺事件發生前，拜登的政策已經在為北約出兵深度介入俄烏之戰做準備，也已經在台海、東海、南海挑釁中國發生軍事衝突做準備，只是考慮大選形勢、權衡利弊，一直猶豫不決何時出手最好，最有利拜登勝選。如今大選形勢明朗，現在出手，拜登還能賭一鋪，就算輸了，還能讓自己的作為有所延續，給特朗普製造大麻煩也。