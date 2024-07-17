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跨部門掃黃 9內地女落網
涉案內地女子被帶走調查。
【本報訊】九龍城區執法部門聯同入境事務處人員，於前日在區內展開代號「壯盛」的打擊非法賣淫行動。行動中，人員共拘捕9名內地女子，年齡介乎28至54歲，涉嫌「違反逗留條件」，所有被捕女子已被帶走調查。
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