墮𨋢槽傷腳 維修技工送院

【本報訊】昨日中午約12時半，一名男工人於火炭山尾街31至41號一工廈維修升降機期間，懷疑失足跌落𨋢槽底部，他扭傷腳部不能動彈，只好着工友報案求救。

消防接報趕至，未幾把事主救回地面，隨即把他由救護車送往沙田威爾斯親王醫院治理，至於事故原因及經過則有待進一步調查。