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墮𨋢槽傷腳 維修技工送院

事主清醒腳部受傷。<br>（張開裕攝） 事主清醒腳部受傷。<br>（張開裕攝）
事主清醒腳部受傷。
（張開裕攝）
【本報訊】昨日中午約12時半，一名男工人於火炭山尾街31至41號一工廈維修升降機期間，懷疑失足跌落𨋢槽底部，他扭傷腳部不能動彈，只好着工友報案求救。
消防接報趕至，未幾把事主救回地面，隨即把他由救護車送往沙田威爾斯親王醫院治理，至於事故原因及經過則有待進一步調查。
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