滑翔傘命案 報告揭事主一度吹上雲層

【本報訊】大嶼山上月發生滑翔傘意外，74歲鄧姓事主喪命。運輸及物流局轄下的民航意外調查機構昨公布初步調查報告，披露當日事發到發現事主罹難的過程，以及初步調查進展，並指調查小組正詳細分析收集到的數據和資訊，以確定事故發生的情況及因由，避免同類事件再次發生，以及確定需要進一步調查的範圍和跟進的調查方向。

稱困樹上 6句鐘後始獲救 報告指出，事主上月17日與同伴前往位於南大嶼郊野公園的南大嶼山東滑翔傘活動區起飛場，並獨自於同日下午2時30分左右以反向起傘的方式起飛，計劃在下長沙泳灘降落，正常飛行時間通常為兩至三分鐘；在他飛了一會兒後，滑翔傘被風慢慢吹上雲層，其同伴用手提無線電對講機提醒他拉「大耳朵」（滑翔傘飛行的一種緊急下降手段），以及踩加速杆抵銷上升速度，然而他沒有回應。

隨後風勢愈來愈大，事主的滑翔傘升得更高，最終其同伴看不到滑翔傘，他們試圖用對講機聯繫事主不果；至大約下午3時，他們終於從對講機裏聽到事主聲音，指自己被困樹上，並因受傷導致劇烈疼痛，亦無法拿到手提電話發送自己位置；過了一會兒，對講機裏再無事主語音訊息，其同伴其後向執法部門報告有關情況。

經搜救行動，事主於當天晚上9時25分左右，在大東山附近的斜坡上被發現，距離L015標距柱約100米，當時有霧及有雨，他仍被綁在滑翔傘上並昏迷，被送往山下，並於翌日凌晨2時40分左右被送往北大嶼山醫院，後來被證實死亡。

報告指涉事的BogdanFly X-wing滑翔傘於去年製造，調查機構至今已完成對該滑翔傘、設備和配件的初步檢查，並獲取由製造商提供的滑翔傘使用手冊，亦從事主的高度表下載了飛行數據、與其中一名目擊者面談，以及收集了一段飛行早期階段的錄影片段。當早期取證階段完成，調查機構將對滑翔傘、設備和配件進行深入檢查、分析飛行數據、收集和分析與飛行有關的氣象資料、審閱飛行員的屍體剖驗報告，以及與其他目擊者面談。