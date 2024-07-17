屢狎未成年孖妹 契哥囚3年半

【本報訊】現年17歲的一對孖生姐妹，於7至13歲期間寄居契父母家中，疑被已婚契哥多次非禮，包括舔乳、摸胸及指插陰道等，兩姐妹其後向社工透露事件因而被揭發。涉案男子否認5項非禮罪，經審訊後被裁定當中3罪罪成，昨被區院暫委法官周燕珠判監3年半。法官指被告與事主年紀相差16年且涉違反誠信，其中一項控罪之行為更接近與事主性交，故有加刑因素。

32歲被告D.W.被控5項非禮罪，涉及兩名事主Ｘ及Ｙ。被告分別被控於2014年9月某日、2019年11月及2020年某日非禮Ｘ；另被控於2015年至16年某日、2019年某日非禮Ｙ。被告經審訊後被裁定涉及2019年至2020年的3項控罪罪成，當時兩名事主只有12至13歲，其餘控罪則罪名不成立。

至今仍認為事主誣衊 法官引述事主的報告指，事件對Ｘ的心理有低至中等影響，並令Ｘ感無助，她得悉胞妹亦被性侵曾找被告母親求助，對方反責怪她們不要親近被告並稱「抵你」，對她造成心理傷害。Ｙ亦對事件感矛盾，但無明顯情緒困擾，惟心理學家認為她屬逃避。兩姐妹亦在事發後害怕接觸異性。已婚但現與妻子分開的被告之報告顯示，他至今仍認為事主誣衊他，並指她們是從淫褻刊物學習到相關知識再用以誣衊他，報告認為他重犯機會屬低至中等。

據罪成控罪的案情指，Ｘ及Ｙ為孖生姐妹，兩人的父母居於內地，她們在港由契媽照顧，被告為契媽的兒子與她們同住。被告於2019年曾撫摸Ｙ的乳房、舔她乳頭及陰部，事後Ｙ收了被告400元；同年11月，被告亦曾摸Ｘ胸部，且強行把她拉入房內，脫下其褲子舔及以手指插陰道，更穿着褲躺在Ｘ身上作出模仿性交的動作。Ｘ其後收了被告500元；2020年，被告亦曾伸手進Ｘ的衣服內撫摸她胸部約10秒。直至2021年6月，Ｘ及Ｙ把遭被告性侵一事告知社工。案件編號：DCCC 854/2022