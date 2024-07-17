海運貨櫃X光影像有疑 揭藏走私香水電子零件

【本報訊】上周二（9日），海關人員檢查兩個利用遠洋船出口至美國的海運貨櫃，其中一個報稱載有地氈和膠樽，另一個則報稱載有儲物袋和膠樽。關員透過X光影像，發現該兩個貨櫃內部較為雜亂，能夠看見不同種類貨物，認為情況有可疑，遂決定作進一步檢查，繼而發現貨櫃內藏有大批未列艙單貨物，當中主要為雪種，其次有香水、打火機和其他電話配件，但並無運載任何已申報的物品。

另在上周四（11日），海關利用X光檢查一個利用遠洋船出口至南韓的海運貨櫃，察覺部分貨物的密度和形狀，顯然與所報稱的貨物內容不符。關員隨即開櫃查看，先在櫃門位置發現經申報的膠手套，惟移開該批膠手套後，隨即尋獲大批電子產品，當中計有觸控面板、血氧機和其他電話配件等。

貨值8000萬 圖避700萬稅 海關人員表示，上述貨櫃內搜出的懷疑走私貨，估計總值約8,000萬元。其中涉案雪種屬於第二類危險品，它在運輸及儲存方面均受到《危險品條例》規管，出口前需要先向海事處作出申請。人員有理由相信，不法分子是為了逃避規管而進行偷運，相關貨櫃所申報的貨物均為價值較低的物品，估計不法分子是希望透過走私高價值物品，從中賺取關稅差價。如果成功偷運至當地，料可逃避達700萬元稅款。根據現有資料，海關初步判斷兩案並無關聯，目前已就涉案貨物來源及目的地展開追查，不排除稍後有涉案人士落網。