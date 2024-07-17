機管局獎勵開新航線 每條年可獲最多800萬元

【本報訊】香港機場管理局昨宣布獎勵計劃，鼓勵航空公司開通更多航線及增加航班往返香港，每條航線每年可獲約700至800萬元獎金。機管局表示，計劃已於上月推出，至今已有5間航空公司、共8條航線初步符合資格，包括台灣星宇航空開設來往香港及台北航線；計劃旨在協助航空公司盡快恢復服務，不設金額及名額上限，期望今年底客運量可恢復至疫情前水平。

機管局機場運行副總監方瑞文表示，新推出的「航空網絡拓展計劃」，包括兩個方案，其中「新航線方案」為期兩年，按機型大小，首年每次升降獲一至兩萬元獎勵，第二年獎勵減半；而「策略航線方案」則為期3年，同樣按機型大小，每次升降同獲一至兩萬元獎勵，第二年獎勵降至75%，第三年再降至50%。兩項獎勵的金額及名額均不設上限，但航線新增首年必須連續20個星期提供服務，預計每條航線每年可獲約700至800萬元獎金。

8航線符合初步資格 方瑞文指出，計劃自上月1日推出至今，已有5間航空公司、共8條航線初步符合資格，包括星宇航空來往香港至台北的航線、中國南方航空來往香港至喀什及哈爾濱的航線。他又指，疫情後來往香港的短途航線已恢復至疫情前水平，惟長途航線恢復滯後，期望計劃可令整體航班運力，在年底前恢復至疫情前水平，強調計劃是希望加快航班恢復速度，並非向航空公司提供補貼。