藍田站設計落後30年 議員促2出口加𨋢

【記者徐家浩報道】隨着社區發展和人口增長，部分基建設施已呈現超負荷狀態。在1989年落成啟用的港鐵藍田站，其通往茜發道的D出口在繁忙時間經常出現人龍，通往啟田道的A出口亦相當擠塞。多名區議員指出，藍田站的設計只能滿足30年前的需求，現時已經不敷應用，建議在兩個出口的官地加建升降機，以應付居民的需求及方便輪椅人士出入。

居民大增 未能滿足需求 藍田站D出口有兩條扶手電梯，A出口則有3條扶手電梯，兩者均欠缺作為緊急通道的樓梯，亦沒有可供無障礙出行的升降機。觀塘區議員鄧咏駿指當年興建藍田站，區內人口遠不如今日的多，但隨着藍田的舊公屋清拆重建，茶果嶺不斷有居民遷入，加上區內人口老化，無論怎麼看，港鐵都有必要把藍田站的出口優化。

區議會曾探討多個方案，可是藍田站的上蓋是匯景花園，設施優化工程往往會牽涉到匯景花園的業權，頗為棘手。最新構思是在車站大堂D出口橫向貫通山體岩層，延伸至D1茜發道出口對面的一塊官地為升降機豎井的地面出口，如此就可避過私人業權，但工程造價不菲。

A出口方面，另一觀塘區議員簡銘東指藍田站落成之時，區內好多屋苑尚未入伙，目前依靠A出口3條扶手電梯，往來藍田站的居民約10萬，為顧及勢必增長的出行需求，建議把啟田道休憩處作為新增A出口的升降機位置，而政府已就有關方案安排勘探工程，並於明日的觀塘區議會相關委員會會議上提交土質和估價的報告。由於方案會涉及鯉安苑，當局正就此諮詢居民。觀塘區議員諸樂為指加建的升降機不但方便居民出入港鐵站，亦有利鯉安苑及附近居民往啟田道買餸。

議員鄧家彪亦關注藍田站設施能否應付持續增加的乘客量，今日於立法會提出書面質詢，要求當局交代有否統計及估計藍田站現時和未來10年及20年的承載能力及每日平均使用人次，以及有否統計藍田站A出口及D出口的扶手電梯的設計容量及在繁忙時間的最高使用量，和港鐵公司有否研究擴建藍田站A出口及D出口以興建斜行升降機或者樓梯等。