apm內集結 20歲仔隔4年被控
【本報訊】有網民於2020年6月30日在《港區國安法》生效之前，於觀塘apm商場發起「和你Sing」活動，紀念2019年示威者佔領立法會的周年日。當晚逾百人聚集，最終多人被捕。事隔4年後，一名疑涉事的20歲男學生被落案起訴一項參與非法集結罪。案件昨於觀塘裁判法院作首次提訊，被告暫毋須答辯。裁判官按控方申請把案件押後至7月24日答辯，以等待準備相關閉路電視紀錄及截圖。裁判官最終批准押後申請，被告須還押。
待取天眼紀錄 7‧24答辯
被告李君濓（20歲，報稱學生）被控一項參與非法集結罪。控罪指被告於2020年6月30日，在觀塘道apm內與蔣焯生、黃楚婷、張仲綸及連同其他身份不詳的人，參與屬非法集結的集結。據控罪書顯示，被告於本月15日被捕。
據控方表示，已準備好進行答辯，但需時準備閉路電視紀錄及截圖作協助，故申請將案件押後一星期再訊。控方表示反對被告保釋，惟辯方沒有保釋申請。案件編號：KTCC 1380/2024
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