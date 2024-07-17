apm內集結 20歲仔隔4年被控

【本報訊】有網民於2020年6月30日在《港區國安法》生效之前，於觀塘apm商場發起「和你Sing」活動，紀念2019年示威者佔領立法會的周年日。當晚逾百人聚集，最終多人被捕。事隔4年後，一名疑涉事的20歲男學生被落案起訴一項參與非法集結罪。案件昨於觀塘裁判法院作首次提訊，被告暫毋須答辯。裁判官按控方申請把案件押後至7月24日答辯，以等待準備相關閉路電視紀錄及截圖。裁判官最終批准押後申請，被告須還押。