餘下19被告改8‧27 9‧2求情

【本報訊】參與2020年立法會初選的47名泛民人士，涉嫌串謀顛覆國家政權而遭起訴，被指是始作俑者的戴耀廷等共31名被告認罪，14人經審訊後被定罪。法庭早前將45名罪成被告分成6批開庭聽取求情，目前已分別聽取了4批共26名被告的求情，餘下兩批共19名被告原定分別於7月30日及8月5日進行求情。不過，司法機構網頁更新日期，該兩批被告將改於8月27日及9月2日作求情。

據法庭早前安排，45名罪成被告分成6批求情，並先聽取被指稱為組織者的5人，即包括認罪的戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟及被裁定罪成的吳政亨之求情。其餘40人則按照眾人參選的選區，分成5批求情。

按新西新東選區分兩批審理 法庭早前已聽取了稱為組織者的5人、參加香港島初選的6人、參加九龍東初選的6人，及參加九龍西初選、超區初選與參選衞生服務界初選的9人之求情，餘下的20人則原定於7月30日及8月5日作求情。不過，現時最新安排是，參加新界西初選並認罪的朱凱廸、張可森、黃子悅、伍健偉、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒及譚凱邦將於8月27日至29日進行求情；參加新界東初選的11名被告，包括受審後罪成的何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林，以及認罪的劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆與林景楠則於9月2日至5日進行求情。案件編號：HCCC 69,70/2022