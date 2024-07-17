屠龍小隊李家田：中大示威者是童子軍

【本報訊】「屠龍小隊」等人於2019年涉嫌放置或引爆爆炸性裝置、管有手槍及串謀謀殺執法人員。事件中多人被捕，部分人被控串謀引爆訂明目標罪，違反《聯合國（反恐怖主義措施）條例》，是律政司首次引用該罪作出檢控，一旦罪成可被判終身監禁。涉案6男一女不認罪，案件昨在高院續審。被告李家田續自辯，控方指李曾於群組中表示中大暴動的示威者是「童子軍」，質疑李是指該些示威者不夠勇武。李否認，並稱只是形容他們行為較蠢。

形容行為較蠢且囂張 李家田續接受控方盤問。控方指，李於2021年11月曾在相關群組與其他人討論中大暴動示威者，李稱他們是「童子軍」且囂張，又稱他們「弓都未裝啱」、「我去個廁所都畀佢哋寸」、「前排啲人仲寸，當正自己大佬咁講嘢」。控方質疑李是覺得他們不夠勇武。李否認並稱只覺他們行為較蠢，且表現很「寸」及「揸住雞毛當令箭」，給指令予其他示威者。

控方又指，據相關群組訊息，11月16日西貢行山當天（即控方案情指去試槍和試炸藥），李稱已屙血多天，且身體不適，何以仍選擇去行山，而且已認罪被告黃振強亦表明不會到場，理應毋須唯命是從。李解釋只是跟從黃的指示做。

本案7名不認罪被告分別是張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮及女被告劉佩凝，年齡介乎20至29歲。首6名被告同被控《聯合國（反恐怖主義措施）條例》下的「串謀犯對訂明標的之爆炸罪」，及屬交替控罪的「串謀導致相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害的爆炸」。6人另被控串謀謀殺香港警察。李家田另被控「意圖危害生命而管有槍械及彈藥」罪，劉佩凝則另被控「串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為」罪。案件編號：HCCC 164/2022、HCCC 255/2023