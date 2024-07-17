公僕團體倡政務智能化緩人手

利葵燕

【本報訊】針對政府施政的未來方向，有公務員團體昨日遞交建議書，華員會會長利葵燕指香港處於經濟社會的轉型期，有一隊有歸屬感、向心力的團隊協助施政非常重要，又指香港勞動力短缺並非短時間現象，建議政府應該進行公務智能化，縮減人手，紓緩「兩個人做3個人嘢」的情況。

冀中低層全面5天工作周 利葵燕稱歡迎更新版「公務員守則」落實，指政府適合推動公務員和司局建立緊密關係，讓公務員發揮積極性。她又建議中低層公務員希望可以全面進行5天工作周、有薪食飯鐘。

利表示，明白政府財赤，建議可實施2000年6月後入職的公務員可累積假期增加至4年、公務員參加國慶班可獲得工假，指此舉不需要額外資源，而公務員醫療牙科福利方面則希望能加快步伐、多管齊下，例如到內地看牙醫。

對於公務員薪酬調整方面，她希望公務員事務局可總結今年薪酬調整經驗，指高中低層劃一加薪是「倒退」的行為，因政府作為全港最大僱主，應體恤低層，不應將高中低層收入過分擴大。