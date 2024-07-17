AI融商新趨勢 港企投入率較鄰區低

調查：98%公司年爆至少2次身份安全漏洞 現代最熱門的應用科技是生成式人工智能（AI），相關科技及產品已大範圍進入商業及服務業，有科技商會進行的一項調查顯示，85%受訪香港企業計劃或已將人工智能整合在應用程式及移動解決方案當中，驟看數額不低，但與亞洲其他地區的93%相比，則明顯落後於鄰近地區。香港無線科技商會表示，本港商界應用AI科技較鄰近地區稍為落後，業界有必要制訂全面策略，同時亦期望港府能夠支援業界，增加新興技術投資、解決人才短缺問題，保持香港競爭力。另一機構的調查亦發現，98%受訪港企在過去一年曾遭受至少兩次身份安全漏洞，情況嚴重。

香港無線科技商會於今年5至6月期間，向251間在香港及亞洲其他地區有業務的香港智能手機應用程式公司管理階層進行調查。發現46%受訪港企表示AI/機器學習將是公司未來一至兩年的首要技術重點，展望未來一年，11%受訪港企表示有計劃在AI領域投資超過50萬港元，投資額較亞洲其他地區的19%亦較低。

56%企業稱須提升員工技巧 被問到受訪企業預期人工智能將為企業帶來怎樣的需求時，56%受訪港企表示需要提升員工的技巧，包括讓他們報讀外部課程，以及需要增聘人工智能相關的人手等。商會負責人李勁華指，56%受訪港企表示過去一年無論是技術人員、管理層及銷售人員，在應用程式行業同樣出現人才短缺情況，其中36%受訪港企表示技術人員不足，較管理層及銷售人員的嚴重。李指企業將會招聘兼職、自由職業者和改善員工的福利待遇來解決，但其他方面亦存在人才短缺現象，企業不能只依賴政策改變局面。

另外，身份安全供應商CyberArk昨亦發表最新的調查報告指出，98%受訪港企在過去一年，曾遭受至少兩次身份安全漏洞事件，可見情況依然相當嚴重。

機器身份存取資料易遭盜用 調查共訪問了2,400名全球網絡安全決策者，其中約100位為香港受訪者。報告提到，過去一年98%受訪港企曾遭受至少兩次身份安全漏洞事故，其中最常遭受憑證攻擊（98%）、特權存取受破壞（97%）以及盜用第三方身份（97%）。CyberArk香港及澳門區域總經理劉珮詩（Sandy）就表示，目前網絡風險依然處於高危狀態，未來若果企業在身份安全上，處理繼續不當，網絡安全風險也只會愈來愈高。

報告指，現時許多企業採用多雲端策略、數碼轉型、應用大型語言模型等AI應用程式，這些都會產生大量的機器身份，機器身份是最危險的身份類型之一，因為機器身份往往缺乏控制，很容易被加以利用。但就愈來愈多港企允許機器身份存取敏感資料，相比去年只有40%受訪港企，今年有51%港企表示其一半以上為機器身份，情況令人警惕。