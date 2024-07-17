醫健：健康在您手：灰甲症狀及治療知多啲

影響指甲的灰甲，又稱為甲癬，在香港約每六人就有一人患有。香港夏季炎熱潮濕，容易孳生真菌，灰甲發病率尤其高，因此了解其症狀、治療及預防方法很重要。

灰甲的症狀包括指甲變色（如白、黃或啡色）或出現細小的白色碎屑，甚或出現變厚、變形和變脆，甲床亦可能帶有異味。由於灰甲傳染性十分高，如不及時處理，則或引致感染範圍擴散，感染其他指甲，甚至出現甲床分離。

治療方法 灰甲是由真菌如皮癬菌引起，不會自行痊愈，因此當出現以上症狀時，應盡早諮詢醫生或藥劑師，尋找合適的治療方案。

主要治療方案為外用藥物和口服藥物。外用抗真菌藥的療程大概為6至12個月，適合大部分病狀輕微的患者，但可能出現皮膚過敏或痕癢等副作用。若情況較為嚴重，或需要處方口服抗真菌藥，療程大約6至12個星期。不過，口服藥有機會影響肝功能，患者需要定期抽血檢查，亦未必適合肝功能較差或長期服用某些藥物的患者服用。另外，醫生亦會根據病情，建議患者是否需要接受激光治療或外科手術。

預防勝於治療 溫暖潮濕的環境是真菌生長的理想溫床，因此日常應保持雙腳或手乾爽清潔及避免交叉感染很重要，如避免赤腳在泳池或健身室等公共場所行走、共用毛巾、指甲鉗等個人物品，亦應穿着較透氣的鞋，減少受感染的風險。如對藥物管理或正確使用藥物有疑問，可致電21168836了解更多。

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鄧芷晴

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