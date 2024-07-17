近兩成15至49歲女缺鐵 飯後忌飲茶咖啡

【本報訊】衞生署昨日發表鐵質水平主題性報告（2020-22年度人口健康調查），指本港15至84歲人士缺鐵普遍率約為5.7%，但育齡婦女（即15至49歲）則高達17.5%，按人口計算，即每6名該年齡層女性就有一人缺鐵，同時有約10%人患上缺鐵性貧血，即約每10人就有一人，男性及更年期後的女士缺鐵普遍率則降至0.7%及2.7%。署方建議育齡婦女飯後一至兩小時內盡量避免飲茶或咖啡，以免減少鐵質吸收。