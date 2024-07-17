近兩成15至49歲女缺鐵 飯後忌飲茶咖啡
【本報訊】衞生署昨日發表鐵質水平主題性報告（2020-22年度人口健康調查），指本港15至84歲人士缺鐵普遍率約為5.7%，但育齡婦女（即15至49歲）則高達17.5%，按人口計算，即每6名該年齡層女性就有一人缺鐵，同時有約10%人患上缺鐵性貧血，即約每10人就有一人，男性及更年期後的女士缺鐵普遍率則降至0.7%及2.7%。署方建議育齡婦女飯後一至兩小時內盡量避免飲茶或咖啡，以免減少鐵質吸收。
與經血流失有關 倡多食蔬果
報告指出，本地人口（包括育齡婦女）的缺鐵普遍率在5%至19.9%之間（即上述本地人口的5.7%和育齡婦女的17.5%），根據世衞關於使用血清鐵蛋白濃度以評估鐵狀況的指引，屬於「輕度公共衞生問題」範圍。衞生署指，本港育齡婦女有較高的缺鐵和缺鐵性貧血普遍率值得關注，與其他高收入國家的相關研究結果亦相若，相信與育齡婦女定期過多經血流失有關，建議育齡婦女多進食含豐富維生素C的蔬果，吸收鐵質；飯後一至兩小時內盡量避免飲茶或咖啡，以免減少鐵質吸收。
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