中大建階梯度身測試助尋覓 過敏者有魚可食

魚類過敏階梯

鱈魚三文魚吞拿魚屬最低致敏類 魚類過敏是本港常見的食物過敏之一，香港中文大學醫學院建立「魚類過敏階梯」系統，為魚過敏患者提供個人化戒口建議。該院研究發現，四成魚過敏兒童患者不會對特定魚類過敏，三分之一人沒對蝦、帶子等甲穀類過敏；而鱈雪、三文魚和吞拿魚等海魚屬最低致敏度魚類，團隊透過建立「魚類過敏階梯」，協助專家為過敏患者度身訂造可進食魚類清單。

中大醫學院過敏症團隊於2016年至2021年招募249名魚類過敏兒童患者，進行皮刺測試及量度血液中對多種魚類抗體濃度，平均年齡為4.2歲。研究發現40%參與者至少對一種魚類不會過敏，可進食較低致敏度的海水魚如鱈魚、大比目魚、吞拿魚和三文魚，而含較高小清蛋白的淡水魚如鯇魚、鯰魚（即塘虱）、鯛魚和鰂魚等，魚敏感者則應避免食用。

研究亦顯示，三分之一的參加者並無對甲殼類或貝類海鮮敏感，但有過半魚敏感者，誤以為同屬海鮮需一刀切戒口，禁食蝦、蟹、蜆和帶子等海鮮。

增患者吸收低小清蛋白 研究團隊又指，魚類含豐富營養，包括蛋白質和Omega 3等，對兒童成長和腦部發育至關重要；團隊根據魚類的小清蛋白水平建立「魚類過敏階梯」，與常用於過敏診斷的皮刺測試、血液過敏測試不同，會針對各種魚類所含敏感源作測試，以提高檢測準確率，增加患者食用低小清蛋白魚類的機率。

中大醫學院又提醒市民，氣道阻塞及過敏性休克等反應可致命，故即使過敏者對部分魚類呈耐受性，在進食這些魚類時亦不可掉以輕心，需接受徹底過敏評估後，在專家監督下循序漸進，增加食用耐受魚類的分量。亦建議患者在家中食用耐受的魚類，因在準備和烹調過程中，可避免混入高致敏的魚類。