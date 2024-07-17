屬會風波 泳總將晤港協溝通

【本報訊】前香港泳手兼藝人方力申近日表示，一名9歲男童因泳會屬「競賽屬會」級別不夠高，未能參加11月的錦標賽，認為泳總制度需要改變，引起公眾廣泛關注。政府昨日表示關注事件，指政府每年花費很多開支培訓運動員和資助總會，每個運動會需要推動發展和培訓，在分配資源方面，每個運動會需要訂立規則，但如發現需要改進的地方，也要以務實的態度處理。

3級制度備受爭議 政府又指，泳總即將會和港協暨奧委會及事件代表會面，港協暨奧委會在2020年已經成立小組探討機構和總會管治的優化，會在今年內公布結果，希望做到推廣相關運動和協助培訓運動員。

就泳員參賽資格事件，泳總上周六（13日）晚召開特別會議後發布聲明，批准方力申所屬泳會的9歲男泳手以個人身份參加錦標賽，又指未來如有成績達標的競賽屬會泳員，可向泳總提出書面申請，執委會將按相同原則，就每宗個案作出考量。對於備受爭議的3級屬會制度，泳總聲明回應旨在有效分配游泳資源，大會轄下所有屬會均需要定期提交資料，以進行年度評分，以審視其屬會資格。