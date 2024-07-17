恨錯難返 13人試場拍照降級處分

【本報訊】考評局昨公布，今日放榜的應屆文憑試沒有考生作弊，但有171人涉及其他違規，包括有13名考生於試場內拍照或將電腦條碼或試場照片上載互聯網，較去年的7宗升近一倍，考生成績需作降級處理。考評局學校考試及評核主管朱舜隆表示，會透過學校提醒應考學生，不能在試場拍照。

對於有監考員於內地社交平台上傳考場照片，魏向東強調，高度重視事件，會追究對方責任，因事件現由執法部門追查，不作評論。而有考生於社交平台上載試題照片，考評局公開考試總監麥勁生表示，同樣會嚴肅跟進，並配合執法部門調查，又指有關試題於考試後公開，嚴格而言並非洩露試題，對考生沒有構成影響。

98考生違手提電話規則 朱舜隆續指，今年有16名考生攜帶未經許可物品到試場，包括手錶或計時器發出聲響；有44名沒有遵從考試時間，42宗為筆試，兩宗為口試。另外，有98名考生違反手提電話規則，當中有3名考生身上藏有已開機電話，屬嚴重違規，成績需作降級處理；亦有292人應考聆聽考試時遲到、沒有自備收音機或攜帶收音機以外之電子儀器。

而今年文憑試期間，供考生及監考員使用的手機程式「報到易」及「監考易」，一度出現故障。魏向東表示，未有考生受到實質影響，有關調查現已完成，會按合約向供應商追究責任，現正優化相關系統，希望明年文憑試可繼續使用。他又澄清，「監考易」與評卷系統分屬兩個獨立系統，「監考易」故障不會影響評卷及評級。