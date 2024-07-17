文憑試今放榜 整體成績上調報捷 10人進身狀元之列

近1.8萬考生達大學門檻 1.16人爭1學位 香港中學文憑試今日放榜，考試及評核局公布，今屆有1.83萬名日校考生考獲「332A」，達入讀大學的基本門檻，10位考生考獲6科5**佳績，並且在公民與社會發展科達標，成為「狀元」，人數較去年增加6人；當中有8人在數學延伸部分亦取得5**，成為「超級狀元」。不過，以「332A22」為資助大學的最低門檻計算，今屆共有約1.76萬名日校考生達標，佔日校考生43.4%，惟今年資助大學學士學額僅約1.52萬個，即有約2,400名日校考生考獲最低資格，但未能入讀資助大學。

考評局秘書長魏向東指出，今年文憑試考生約有5萬人，約4.9萬人應考，當中約4萬名為日校考生。在417間日校考生中，超過90%報考4核心科及2至3個選修科。因應今年通識科被公民與社會發展科取締，釋放出課時讓學生選讀不同科目，今年有40%考生報考3科選修科，較去年的20%倍增，而至少一科選修STEM相關科目的比例亦由74%升至76%。

上至70下至9歲也應考 今年有10位考生考獲6科5**佳績，並且在公民與社會發展科達標，成為「狀元」，人數較去年增加6人。10名狀元分別是8男兩女，當中7男一女在數學延伸部分亦取得5**，成為「超級狀元」。另有33名考生考獲5科5**，成為「榜眼」。特別的是，今年最年長考生年屆70歲，共報考兩科；另有一名67歲考生考7科；最年輕考生則僅有9歲，只應考一科。

今屆達基本入學要求的考生比例明顯上升，共有29,902名日校考生於中文、英文及公民科等5個科目中，考獲2級或「A（達標）」成績，達入讀副學位要求，佔日校考生75.6%，比去年5個2級上升3.7個百分點；而達基本大學入學門檻「332A」的人數則有18,314人，佔45%，比去年上升2.6個百分點。若以「332A22」資助大學的最低門檻計算，共有約1.76萬名日校考生達標，佔日校考生43.4%，而今年資助大學學士學額約1.52萬個，平均1.16名考生爭一個學位，即有約2,400名日校考生，考獲最低資格仍未能入讀資助大學。

首年轉考公民科 逾94%達標 對於今年入學競爭較往年大，魏向東指出，無證據顯示與轉考公民科有關。考評局總監（公開考試）麥勁生續指，公民科達標率高達94.1%，是按水平參照評分，反映考生能明白題目要求，能利用提供的資料作答，合理及有條理建立論點。考評局評核發展主管蔡筱坤補充，不能將公民科與已經取消的通識科比較，稱公民科的達標標準是由資深老師等組成的小組檢視，最低分數要求並不低，考卷難度適中。

此外，今年文憑試首次在內地大灣區城市設置兩個考場，共110名港澳考生考試。考評局學校考試及評核主管朱舜隆表示，學校與考生對此反應正面，無發現異常個案，符合質素保障及安全標準，並與香港考生試卷一同於香港評級，確保公平公正。他表示，局方將繼續審視推行情況，暫無計劃增加內地考場。