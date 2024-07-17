籲年輕人追求夢想 成果可高百倍 為輪候公屋躺平 當局：相信會後悔

【本報訊】香港樓價高企，很多年輕人均表示無力負擔房價，轉而選擇「躺平」輪候公屋，政府昨奉勸年輕人應該以自己理想為發展目標，如果為了輪候公屋而將自己的夢想放棄，直言「相信會後悔」。

對於近年公屋申請有高學歷年輕化的情況，政府稱，看到有年輕人為排隊上公屋，刻意讓收入符合標準，但希望社會是以家庭為骨幹，奉勸年輕人應該以自己理想為發展目標，如果將自己的夢想為公屋而浪費，相信會後悔，又指很多企業家都以夢想鋪排發展事業，故希望年輕人發展多元化，強調發展潛能不要因公屋白費，潛能的最終成果可能比起公屋高百倍，指如果每個人都追夢、香港發展一定會更好。

一般申請者上樓 需排5.7年 截至2024年3月底，在過去12個月獲安置入住公屋的一般申請者的平均輪候時間輕微下跌0.1年至5.7年，當中長者一人申請者的平均輪候時間回落0.2年至3.8年。政府指一直有計劃幫助年輕人置業，如青年宿舍、首置物業等，指年輕人應重新檢視如何開創自己的新天地。