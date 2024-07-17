專才可申再就業津貼 憂窒礙本地勞工

【本報訊】為鼓勵中高齡人士投入勞動市場，政府推出「再就業津貼試行計劃」，並已開始接受登記。立法會人力事務委員會昨討論計劃措施，有議員憂有參加者領取津貼達到上限後便不再工作，長遠無法幫助勞工市場，又指新來港人士或專才均可申請，質疑會影響本地勞工。當局表明將會持續探討優化方案，適時進行了檢討，相信中高齡人士能夠連續工作一年，便有望穩定地持續就業。

參加「再就業津貼試行計劃」人士如連續完成6個月全職工作，可獲發一萬元津貼，連續完成12個月全職工作，則可再獲發多一萬元；完成兼職工作可獲發半額津貼。參加者在計劃推行期間，最高可獲兩萬元再就業津貼，預計有6,000人受惠。

議員江玉歡指試行計劃已於周一推出，有關表格和申請要求亦已經出街，遲至昨日才在議會討論到底有何作用？她認為討論應該要更早，不應待「生米煮成熟飯」才提交議會討論。

另一議員陳永光問及若計劃反應理想，勞工處會否加大申請名額。他又關注透過各項人才輸入計劃的新來港人士，若來港後連續3個月沒有工作，可否申請參與計劃？若可以的話，如何確保計劃可優先保障本地工人就業優先保障本地工人就業，以達到釋放本地潛在勞動力的目的？

官腔回應適時檢討 勞工處副處長何錦標回應指，若計劃反應理想，名額方面會因應實際情況看看資源可否配合。他又說，新來港人士或專才只要符合年齡組別、可以在香港合法受僱、過去3個月沒有從事任何有報酬工作，都是計劃針對的對象。

他重申，按整體計劃的設計目標，新來港的專才若礙於種種原因而有一段時間沒有工作，透過計劃投身職場並不會違背計劃的原意，況且亦有助勞動市場的供應。

勞工及福利局副局長何啟明指出新來港人士已是香港人，所有香港人都能參與勞動市場是政策原意，其實新來港人士多數是20餘歲至30歲，而計劃主要針對40歲以上的中年婦女或中高齡人士，雖然不排除當中有人的年齡跟計劃重疊，但政府已經聽到議員的意見，會看看如何優化操作，適時會進行檢討。