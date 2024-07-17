以老護老支援少 壓力爆煲自殺飆

德田邨鶼鰈燒炭悲歌 照顧者重擔超負荷 藍田德田邨日前（15日）有兩名長者燒炭死亡，執法人員於現場檢獲遺書，據悉，女死者生前患病，男死者擔憂其病情決定雙雙尋死。至昨日凌晨2時許，食環署職員到場將兩名死者遺體舁送殮房。兩人死因有待驗屍後確定。本港再度發生長者病患及年長照顧者同死慘劇，團體及議員均表遺憾，支援居家長者的「一線通平安鐘」支援中心表示，近月錄得多宗長者家中死亡個案，是平日的4倍；議員則指全港約有145萬名長者，加上長期病患者、殘疾人士，人數保守估計超過230萬，估計至少有45萬人是由家人負擔起照顧者角色，促當局推動跨部門合作，提供地區暫託服務，讓照顧者可短暫休息。

前晚8時47分，一名男子向執法部門報案，指其居於德田邨德隆樓的外父母失聯，擔心他們於家中遇險。消防接報到場破門進入單位，發現兩人倒臥單位內，身旁有一盆燒過的炭，經檢驗後證實兩人已經死亡。

姓葉（81歲）男死者及姓黃（77歲）女死者為夫妻關係，與女兒及女婿同住上址一單位。昨日上午，女兒離家外出，兩老留在家中。其後，女兒於晚上致電兩人，均無法取得聯絡，於是趕返家中，發現單位鐵閘插着鎖匙，大門未能開啟，女婿擔心兩老在內發生事故，遂報案求助。經初步調查，執法人員將案件列作「自殺」處理。

近一個半月 已兩宗長者自殺 近月長者自殺及在家中死亡個案上升，長者安居協會即時加強對「一線通平安鐘」用戶及照顧者提供精神健康資訊及支援，協會指，單是6月及7月至今，「一線通平安鐘」支援中心已錄得6宗家中屍體發現個案及兩宗自殺死亡個案，是平日的4倍。8宗個案死者均為男性，絕大部分為獨居、患有長期病患、經濟相對困難的超高齡（80多歲至90多歲）長者。屍體發現個案死因待定，而自殺個案長者，則皆在遺書中透露受長期病痛困擾而不欲生，然而個案未曾向支援中心表達情緒問題。

促18區盡快設暫託中心紓壓 議員李世榮，形容慘劇一宗也嫌多，他引述政府統計指，本港至少有45萬長者需要由家人負擔起照顧者角色，提供全天候照顧。他建議縮短「支援長者及照顧者先導計劃」的時間框架，並以先導計劃的經驗為基礎，將此服務推薦至全港18區。又建議港府推動跨部門合作，醫院作為第一線的機構，醫院應該對這些病人在適當時機提供必要的轉介服務，例如將個案轉介至社會福利署進行後續的跟進工作，確保病人能得到全方位的照顧與支持。

同時，政府應盡早在全港18區設立照顧者支援中心，如暫託服務，讓照顧者得以短暫休息，將能有效紓緩他們的壓力。將中心發展成為提供外展照顧、情緒支援熱線、照顧技能培訓等服務的基地，從多方面支援照顧者，讓他們在艱辛的照顧工作中獲得援助。