上半年訪港旅客人次 按年升64%

【本報訊】縱使訪港旅客人數持續增加，但至今仍未回復疫情前水平。旅發局昨日公布上半年旅客數字，雖然按年增逾60%，但仍比新冠疫前低，上半年及上月訪港旅客人次均比2019年同期少約40%。

旅發局昨日公布，今年上半年錄得約2,100萬訪港旅客人次，按年增加64%，而每日平均旅客量為11.6萬人次。不過，對比2019年疫情前同期的3,487萬人次，今年上半年人次仍少當年約40%。至於單計上月，初步訪港旅客數字為313萬人次，按年上升14%，但同樣亦較2019年同月少約40%。

過夜佔半 平均留港3晚 旅發局稱，以今年上半年計，有約1,610萬內地旅客人次訪港，按年多近60%；非內地旅客量為500萬人次，按年增長了約80%。整體訪港旅客之中，過夜旅客佔50%，平均留港3.2晚。至於按上月數據，內地旅客按年增加近9%，達234萬，非內地旅客增加約三分之一，至大約79萬。

旅發局調查顯示，訪港旅客對香港普遍感到滿意，以10分為滿分計算，今年1至5月過夜旅客的訪港滿意度為8.7分，重訪意欲及推薦度均達到94%；而根據旅發局最新離港旅客問卷調查，今年首5個月較多過夜旅客會到訪尖沙咀（包括星光大道、鐘樓）、廟街／女人街、太平山頂、香港迪士尼樂園等。