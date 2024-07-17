中西區近850清拆命令未跟進

【本報訊】中西區是本港政治及商業集中地，但區內老化及舊樓僭建問題亦十分嚴重，屋宇署早前曾向中西區區議會提交文件，指曾在該區發出3,216個法定命令，涉及清拆或移除違規天台、平台、天井及後巷僭建物等行動，截至今年3月31日，被遵從的法定命令只有2,370個，即仍有846個法定命令尚未跟進。

屋宇署表示，就未遵從清拆令的積壓僭建物個案已成立專責小組清理，會加強檢控未履行清拆令的業主，至於清拆僭建物的執法優次，該署首先會處理對生命財產明顯構成威脅或有迫切危險的物件，如大型違拆招牌等。其次是處理新建造或建造中的僭建物，還有樓宇內部如天台、平台、天井、後巷或從外牆伸出的僭建物等。

料年內提修例 降檢控門檻 至於施政報告提出當局會檢討和修訂《建築物條例》，及因應火災問題跟進舊樓消防安全等，屋宇署預計今年內政府會提交《建築物條例》的修例建議，也會諮詢各界意見，以簡化檢控程序以降低檢控門檻，加強對違規事件的罰則等。