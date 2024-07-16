龍七公：探索無廢城市 邁向雙碳目標

粵港合作聯席會議第二十四次會議日前在廣州舉行，雙方圍繞「推進粵港合作高質量發展，做實粵港澳大灣區『一點兩地』全新定位」主題進行深入交流，進一步凝聚合作共識，形成更多務實舉措，攜手推動大灣區建設和粵港合作再上新水平。

推動資源循環產業 多位政界人士表示，粵港兩地更緊密聯繫，攜手推動包括北都、河套區的發展，以及在不同領域合作等，可產生協同和引領效應，攜手推進高質量發展大灣區，助力全面深化改革，使大灣區成為新發展格局的戰略支點、高質量發展的示範地、中國式現代化的引領地。筆者致力推動本港環保及可持續發展，關注到會議提出「攜手邁向『雙碳』目標，推進無廢灣區建設」作為六大重點工作之一，證明會議十分重視推動資源循環產業這個議題，期望整個大灣區從構建無廢灣區的角度出發統籌發展。

邁向「雙碳」（碳達峰、碳中和）目標是粵港共同挑戰和機遇，為適應與減緩氣候變化，相關措施將為香港帶來機遇，促進創新科技和新興產業，確保香港的經濟和社會可持續發展。《粵港澳大灣區生態環境保護規劃》明確提出建設「無廢」灣區，探索「無廢城市」區域共建模式，但香港目前仍未有轉廢為能設施，即使兩座籌備中的焚化設施均投入運作，仍未能承受每日15,725公噸送往堆填區的都市固體廢物與建築廢物，剩下6,000多公噸廢物未能處理。

就此，筆者所屬政黨建議香港與大灣區內地城市共同探討構建綠色環保、循環再造生態圈，並協助大灣區其他城市處理都市固體廢物；與大灣區城市探討共同投資、合作處理都市固體廢物問題，並着力發展電動車電池回收，汽車、船隻拆卸等可循環再造產業，服務整個大灣區；除綠色產業，大灣區及廣東省其他城市，都有較充裕的土地和意願，與香港共同發展高新技術產業，政府可設立專班就相關議題作研究。透過這些合作，可實現廢物處理和能源回收的雙贏局面，同時減少對環境的負面影響。

在面對氣候暖化方面，世界各地都在努力淘汰化石燃料，氫能被視為具發展潛力的低碳能源之一。按照《氫能策略》，政府將在2025年上半年提交修例建議，為規管用作或擬用作燃料的氫氣的生產、儲存、運送、供應及使用提供法律基礎，並在2027年或之前擬備對接國際的氫能標準認證模式。氫能產業發展上，國家擁有良好的發展基礎，並已明確將氫能定位成為未來國家能源體系的重要組成部分，香港須抓住氫能發展機遇。

港府須大力推進「無廢」灣區建設，加強大灣區內在碳中和方面的合作和交流。氫能發展方面，香港可發揮「背靠祖國、聯通世界」優勢，成為內地包括廣東氫能技術和產品的示範基地，向海外推展，並探討兩地合作推動跨境氫能車輛標準對接及配套設施，助抓緊機遇，邁向2050年「雙碳」目標。