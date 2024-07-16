橫眉冷看：一擊不中還有後着？

八字學說很重視有否命帶貴人，據說只要碰上天德、月德貴人夾拱，大多可以逢凶化吉、遇難呈祥。假如命理學真有道理，說不定美國前總統特朗普正是貴命之人，得到天、月二德扶持，因此往往有驚無險。

特朗普3次參選總統，其中兩次都是中途遇險，稍一不幸，便會丟掉性命。此君一而再地碰到考驗，是純屬偶然，抑或有人要設法加害於他，那就不得而知了。特朗普首次出選是在2016年，當年風行水順，無驚無險，皆因事前大部分人不看好他，他的總得票也比對手希拉妮低，最後成功當選，也是陰差陽錯使然。

2020年特朗普競逐連任，那一次可不同了，當年正爆發新冠疫情，疫苗尚未發明，他便已染疫。入院時，特朗普想起不久前一位老朋友正是因染疫而死，他忍不住問身邊人，自己是否也會死在醫院。為甚麼特朗普這麼早就會染疫？是否有人刻意將病毒傳給他？此事讓人留下很多想像空間。幸好特氏生來福相，那次只是虛驚一場，他很快便痊愈出院，依舊活力十足。不過特朗普雖然檢回性命，但連任失敗，後來那場選舉被指黑幕重重，至今仍有不少人相信，民主黨人是在選票中做手腳，將特朗普的總統寶座盜走了。

一場新冠疫情弄不死特朗普，如今他捲土重來，聲勢浩大，很有機會回朝掌政，但就在這時候，又突然有槍手向他施襲，子彈只要射偏一點，便會穿頭而過。這只是偶發性的孤狼襲擊，還是有深層政府在背後擺弄？此事就留待美國人自行查究吧。假如幕後當真有操盤人，今趟一擊不中，對方可能還會變換其他法子。特朗普若然是命帶貴人，未知這個貴人能否保住他一輩子。