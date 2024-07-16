強詞有理：暴力民主

中國人常說大難不死，必有後福。特朗普遭遇槍擊受傷，不管內情如何，選情都會因此加分，其民意支持度本來就大幅領先對手拜登，現在更是毫無懸念。尤其是他滿臉披血還不忘揮拳連喊三聲「Fight」，簡直令粉絲們血脈賁張。西方政客也許沒有其他本事，最擅長的就是對着鏡頭做騷博選票，特朗普顯然深諳此道。

這就是所謂的美式民主，不僅充滿權錢交易，而且伴隨暴力和血腥。美國立國只有短短240多年，竟有9位總統遭遇刺殺，其中4人遇難，不能不說是美式民主的莫大諷刺。這次大選還沒舉行就發生針對參選人的槍擊案，更是罕見，說明美國政治鬥爭和社會撕裂已到了瘋狂的程度。究其原因，許多美國人或利益集團不希望特朗普當選，但又沒有能力阻止，於是不惜採取如此極端的手段，可見這不是一次偶然的槍擊，而是矛盾的爆發，更是政治制度腐朽的體現。

美籍學者福山曾說，因為分權制衡的傳統愈來愈嚴重和僵化，導致美國政治制度日漸腐朽；政黨分歧尖銳，政治體制無法代表大多數民眾利益，而是給了利益集團和政治活動組織過度的話語權。沒錯，這就是美國的政治現狀，僵化的認知和根深柢固的政治力量相結合，令所有改革都無法推行，整個體制被利益集團騎劫，只能一步步走向腐朽沒落。3年前國會山莊的騷亂也好，這次特朗普遭遇槍擊也罷，都是美式民主愈來愈荒腔走板的例證。

美式民主最大欺騙性在於，政客們總是告訴選民：手上的一票很重要，可以改變一切，包括更換領導人。實際上，幾乎所有政客都是利益集團的代理人，選民手上的選票對整體局勢毫無影響，也改變不了任何事情。尤其美國長期由兩黨輪流執政，選民只能二選一，不是爛橙就是爛蘋果，誰當選都一樣。這次大選由兩個耄耋老頭對陣，一個瘋狂，一個癡呆，更是難為了選民。

最大的問題是，民主黨和共和黨分別只能獲得大約一半選民支持，不管誰入主白宮，都意味着有一半選民反對，施政效率自然大打折扣。近年愈來愈多美國人擔心爆發第二次內戰甚至分裂，不是沒有原因，隨着政黨鬥爭和社會撕裂愈演愈烈，特朗普還沒當選就遭遇槍擊，誰知日後還會發生甚麼事？「民主燈塔」淪落到如此地步，到底是可笑還是可悲？