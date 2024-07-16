龍吟虎嘯：手段不同 失敗相同

共和黨特朗普與民主黨拜登任職總統時的對外政策、戰略目標，都是要「美國第一」，使美國在霸權衰敗的路上重新振作，「讓美國再次偉大」。他們打擊目標一致，但具體方法不同、策略不同、戰略不同。

特朗普當總統時，認為導致美國衰落的主要原因在經貿方面，在於為了逞強，過度揮霍對歐洲及世界重要戰略地方和盟友的財力、物力、人力支持，認為只要在這些方面使用經貿手段，提高關稅，打壓和限制對手，縮減支持盟友的開支，讓他們自掏腰包負起「安保責任」等，就能扭轉局面。

這方面特朗普的下手對象，有中國、歐盟、北約、加拿大、南美洲、日本、南韓等，主要打的是貿易戰，攤子鋪得很大。特朗普的揮舞貿易經濟大棒，對加拿大、日本、南韓、南美洲、歐盟、北約有些財經作用，然而對美國「再次偉大」幫助不大，盟友們則怨聲載道，視特朗普為非常討厭之人，對中國則效用更微，連「殺敵一千、自損八百」恐怕都算不上。

在拜登眼裏，特朗普這些「讓美國再次偉大」的招數根本不管用，而且特朗普放過了俄羅斯這個主要敵人，也是大錯特錯的，何況拜登一向指摘特朗普和俄羅斯總統普京「勾結」，影響美國大選，兩人關係不清不楚。於是拜登上台之後，大幅度調整對外戰略，對俄羅斯發動代理人戰爭，圖達到他「讓美國再次偉大」的三重目標，一是打垮俄羅斯，「幹掉」普京；二是可集中力量和北京全面博弈，打垮中國；三是削弱歐洲，進一步掌控歐盟、北約。拜登認為自己的招數比特朗普高明得多！

不料事與願違，俄羅斯打不倒，更愈戰愈強，美國和北約若不直接出兵參戰，烏克蘭大敗必不可免，美西方將加速走向衰落。在此情況下，歐洲將更加與美國離心離德，華府更難掌控歐洲，拜登想打垮俄國後對付中國更是緣木求魚。總之，特朗普、拜登雖然招數不同，慘敗相同！