坦言集：中國介入

烏克蘭戰爭會否惡化呢？

中國空運兵員至白羅斯，烏軍和北約部隊從邊境後退。這樣的形勢不表示中國解放軍參戰。若真的戰爭起來，中國是不易把大批軍隊空運至與北約相連的前線來保衞白羅斯。但解放軍的出現，一是表示中國與白羅斯的共保安全關係，北約諸國與烏克蘭簽安全協議，目的也是讓北約出兵、供應武器給烏克蘭有本國法制的支持。中白早有協議，中國不過是履行協議責任。這亦表示北約若攻白羅斯，中國不會坐視不理。

二是解放軍駐防，北約敢否與之衝突？即使北約華盛頓峰會把中國列為協助俄羅斯作戰，以此來找理由制裁中國，北約內部亦不完全同意在與俄衝突之餘還扯上中國。匈牙利作為北約成員國，已公開表示不會對烏克蘭提供武器或助戰。對俄北約未必一致，對中國分歧更大。

中國的介入雖然在白羅斯，卻解除俄羅斯一個方面的威脅，反而俄羅斯與白羅斯有協議，互相協力保衞國土。若北約攻擊俄羅斯，白羅斯可依協議出兵；北約若攻白羅斯，中國便不會不動用解放軍支援。中俄白都是以協議組成安全的防衞、聯盟。而北約近來的作為，卻是以雙邊（北約國家而不是北約整體與烏克蘭）的安全協議，倣效中俄白的方式來構建進攻聯盟。但個別國家與烏克蘭的雙邊安全協議，不可能超越北約，以雙邊軍事來出兵和供應武器而沒有北約整體的同意。如匈牙利公開反對這些以雙邊關係參戰的北約國家行動，會否與北約的多邊制度有所衝突呢？

當然，美國與北約可以不理法律和國際倫理，任意妄為，但在國內政治分歧、反戰勢力龐大的形勢下，用雙邊安全協議方式，正是各國執政政權為勢所逼，求國內法理支持來推行美國授意的援烏抗俄戰爭。這樣的做法，已顯示出美國與北約面對中俄白聯合的困境。美國決意把戰爭堅持下去，並擴大及於俄境，不惜引發歐洲大戰，可是歐盟內訌，也沒有足夠可令人信服的理由進攻俄羅斯國內。特別是中俄白3國聯手防衞，美國及北約更難把戰爭擴大來挽救烏克蘭戰場上的敗勢。若F16戰機的作用不大，即使北約部隊入烏參戰，也難避免戰敗。

現在多了中國介入，北約怎樣誣衊中國、制裁中國，亦不可能減除中國這樣被動介入的巨大政治和軍事作用。