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外父母失聯多時 女婿揭兩人燒炭亡
一對夫婦於德隆樓家中燒炭亡。（蘇榮珊攝）
【本報訊】昨晚8時許一名男子報案，指其居於藍田德田邨德隆樓的外父母失聯多時，擔心他們於家中遇險。消防接報到場破門入屋，發現該對夫婦倒臥單位內，其身旁有一盆燒過的炭，經檢驗後證實兩人已經死亡。人員於現場檢獲遺書，正調查兩名事主輕生原因。
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