七人車遇抄牌扭軚逃 撞跌交通督導

【本報訊】昨日下午2時許，灣仔道39號對開一輛七人車疑因違規停泊遭抄牌，惟車上司機不願意配合執法，慢慢將車扭右駛出，導致旁邊一名交通督導員被撞倒。該輛七人車在傷人後不顧而去，交通督導員報稱臀部疼痛，及後被安排送院治理。執法部門正調查事件，追緝在逃人士。

屈膝慢動作落地 攤臥路中 網上流傳由途經車輛的車Cam拍下的影片，畫面見到當時灣仔道正進行街道清潔，現場停泊洗街車，並有大批工人開喉洗地，不少市民為了避免遭水濺中，因而棄用行人路，紛紛走出馬路。相對於洗街範圍的雜亂環境，涉事七人車的位置較為空曠，附近市民不多，只見七人車車身歪向右邊，似乎已經準備駛走，但交通督導員仍然緊貼在司機位附近，相信是處理抄牌工作。

隨着七人車慢慢開動，該名交通督導員嘗試加以制止，但是他踉蹌數步後，懷疑被車身掃到失去平衡，先屈膝後「慢動作」落地，只能攤臥路中心，七人車則繼續向前駛。在片段結束前，七人車因為路面擠塞，一直停留在距離涉事交通督導員約10米位置，相信待前方車輛駛開後，司機隨即絕塵而去。