新界九龍 交通意外半日4宗

私家車撞傷14歲少女 P牌仔與兩貨車互撼 本港人多車多意外多，新界九龍不足一日內發生4宗交通意外。昨日，葵涌有14歲少女橫過馬路時被私家車撞倒，幸僅手腳擦傷；長沙灣有「P牌」私家車與兩貨車相撞，造成一人受傷。而前晚在大約一個半小時內，元朗公路及龍翔道相繼出現車禍，前者涉及電單車、貨車及小巴，傷及一名女鐵騎士；後者涉及客貨車自炒撞壆，無人受傷。執法部門正就針對各車禍的成因展開調查。

昨日下午2時許，一輛私家車駛至葵涌安足街近安蔭邨澤蔭樓對開，撞倒一名14歲過路少女，司機連忙報案求助。救護員奉召到場，發現少女手腳擦傷，即場為她進行敷治，再送往瑪嘉烈醫院治療。

而在早上約8時，長沙灣呈祥道往觀塘方向、近盈暉臺對開發生3車相撞意外，牽涉兩輛貨車及一輛掛「P牌」私家車，其中私家車被撞至橫亘路中，左邊車身凹陷損毀，姓鄧（27歲）男司機自行報案求助，而其坐於副駕位的姓黃（27歲）妻子手部擦傷，需由救護車載送至瑪嘉烈醫院治理。

鐵騎翻側 小巴追尾撞貨車 此外，前晚亦發生兩宗車禍。晚上9時半，一輛電單車、一輛掛中港牌貨車及一輛44A線專線小巴沿元朗公路往屯門方向行駛，至欖口村對開時，駛於最前頭的電單車疑因路滑失控翻側，尾隨貨車司機慌忙煞車，惟後方小巴疑收掣不及撞向前車。意外中，電單車姓黃（52歲）女鐵騎人仰車翻，膝部擦傷坐地待援，期間有一名男子在旁攙扶，待救護員到場後，立刻安排她送醫，至於其餘兩車上無人受傷。

貨Van龍翔道炒壆 反彈路中 同晚近11時，一輛客貨車沿龍翔道往葵涌方向行駛，當駛至近獅子山隧道支路時，懷疑失控撞壆反彈路中，車頭嚴重損毀，幸司機未有受傷。

執法人員到場調查，將案件列作「交通意外無人受傷」跟進。