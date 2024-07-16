被指狎同住12歲女童 男警罪名不成立

【本報訊】已婚男警涉嫌在紀律部隊宿舍的住所內，3度非禮當時約12歲，與他同住的女親戚。男警在警誡下稱從來無做過，「我畀人屈嘅」。該男警否認3項非禮罪，經審訊後，九龍城裁判法院暫委裁判官陳曉明昨裁定所有控罪均罪名不成立。裁判官認為，女童證供不可信不可靠。辯方其後申請訟費，最終亦獲裁判官批准。

現年27歲的男被告代號「U.K.B.」。據控辯雙方同意案情透露，被告是一名警員，因本案已被停職。控罪指，被告於2019年12月某日、2020年7月某日、2020年8月某日，在某紀律部隊宿舍單位內，非禮同住的女童Ｘ。

Ｘ現年16歲。據Ｘ指稱2019年凌晨，她在客廳梳化睡覺時，感覺臀部被人用手指篤了約5下，醒來後發現被告坐在她旁邊。Ｘ指當時被告向她稱：「做乜嘢呀，繼續瞓啦」。Ｘ續稱，2020年約7月，她睡覺時，感到有人用手篤她右胸側約4下，睜開眼則見到被告衝回房間。最後一次事件則是發生在Ｘ在睡覺期間，發現有人撫摸她左胸，醒來時發現被告在身旁。

辯方質疑Ｘ無法說出具體案發日期，Ｘ在疑遭非禮後亦沒有反抗及作即時投訴，質疑Ｘ只是自圓其說捏造證供。而被告在被捕後，在警誡下則稱：「我從來無做過，我畀人屈嘅。」

官指事主證供不可靠 裁判官昨裁決時指，Ｘ的證供就着案發日子，以及案發地點的擺設有着關鍵分歧，前後不一而且有矛盾，可見其記憶模糊或錯誤，裁定她不可靠。另外，Ｘ有散光及近視，平時需戴眼鏡。裁判官考慮到現場燈光昏暗，她在半夢半醒間睜開眼，視線必定模糊不清，其指控只是感覺到有人非禮，沒有目擊，裁定控方未能在毫無合理疑點下，證明被告干犯控罪。裁判官最終裁定被告面對的3罪罪名不成立。案件編號：KCCC 3375/2023