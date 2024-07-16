性侵女友稚女 七旬漢認強姦非禮

【本報訊】七旬漢自2005年起，涉嫌藉詞玩「拮雞雞」遊戲，多次性侵其外遇女友的年幼女兒，包括強姦及摸私處，又要求女童為他口交，首次事件時，女童只有約5歲。他昨在高院承認強姦、非禮等共6罪。法庭下令被告還押至9月20日聽取求情及判刑，期間為被告索取心理報告，以了解他的重犯機會。

陽具震蛋插陰 現年74歲被告秦廣球，已退休。他承認兩項強姦、兩項向16歲以下兒童作出猥褻行為及兩項非禮罪。同意案情指，女事主Ｘ在深圳出生，與母親在深圳居住，其父親則在港工作。2004年，Ｙ與被告疑有外遇，被告搬到Ｙ附近居住，並會代Ｙ照顧當時約4歲的Ｘ。但自2005年起，被告開始會摸Ｘ的胸部及陰部，要求Ｘ為他口交，更3度把震蛋放進Ｘ的陰部。

據Ｘ憶述首次事件，被告要求她觀看兩套色情影片，要求Ｘ倣效女演員為他口交，並說「你係唔係咁曳唔聽爹哋話？」被告其後要求與Ｘ在床上玩「拮雞雞」遊戲，把陽具插入Ｘ陰道。至她6歲時，被告為Ｘ洗澡，期間曾把震蛋放進Ｘ陰部。

到她7歲時，Ｘ一家來港定居，被告同樣隨他們搬到香港居住。Ｘ指，她每周六會到被告家，每次被告都會非禮或強姦她。包括伸手入Ｘ校裙及內褲，指插Ｘ的陰部，被告亦曾再要求玩「拮雞雞」遊戲。

案情續指，直至2022年，Ｘ向生父揭露她遭被告性侵的事件。被告被捕後承認他曾非禮Ｘ，深感後悔，自覺對不起Ｘ及Ｙ。辯方昨求情時建議法庭把刑期定於監禁12年，認為這足以反映被告罪責。案件編號：HCCC 8/2024