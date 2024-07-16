男警涉非法賭博罪脫 遭覆核改罪成判罰

5人各罰款$4000 男警涉嫌在休班期間，在火炭一工廈參與非法賭博，遭同袍揭發。男警及另外4名懷疑賭客，被控「在賭場內賭博」。經審訊後，5人在去年6月全部獲判無罪。律政司不服裁決，向原審裁判官提覆核。沙田裁判法院暫委裁判官陳業禧昨裁定律政司覆核成功，改判5人有罪。裁判官直言，律政司相隔一段長時間才提覆核，對被告不公，最終決定判5人各罰款4,000元。

警員麻雀枱櫃桶藏籌碼 涉案被告包括報稱警員的鍾志恒（37歲），他與周寶江、施福期、馬浚杰及胡思慧，同被控於2022年7月23日，在火炭世紀工業中心一賭場內賭博。各人另被控一項違反口罩令。承認事實指，案發當晚11時許，執法人員到處所調查，發現內有兩張電動麻雀枱，鍾志恒等4人圍着麻雀枱。調查後發現，處所內設多個閉路電視鏡頭，其中一個設在處所鐵閘位置，而麻雀枱旁4人的櫃桶內裝有籌碼，其中鍾志恒的櫃桶內的籌碼，總值逾4,000元。

5人不認罪受審，裁判官於去年6月裁決時指，由於控方未能證明該處所是公眾人士可隨意進入，控方亦未能否定該處所是相關條例下的私人處所，故當時涉案地方之性質確有可能是社交場合，因此裁定眾被告面對的控罪均不成立。

律政司不服賭博控罪的裁決，向裁判官提覆核。裁判官於今年4月開庭處理後，押後至昨日裁決。裁判官指，根據條例，若現場搜出賭博設備，除非有相反證據，否則必須推定該處所為賭場，以及相關人士曾參與賭博。

無法證明被告沒有賭博 裁判官認為，即使被告之間互有交流，現場有卡拉OK等設備，仍不足以證明眾被告沒有參與賭博，裁定律政司覆核成功。

裁判官最終改判5名被告「在賭場內賭博」罪成，在考慮到所有因素，包括律政司在相隔一段長時間才向法庭提出覆核，最終判處各人均罰款4,000元。案件編號：STCC 57/2023