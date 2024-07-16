涉藏武被捕 稱不適送院 上海仔准保釋8月報到

上海仔因座駕藏有武器而被 拘捕。

【本報訊】上周六因涉嫌「藏有攻擊性武器」被捕的黑幫「和勝和」前坐館「上海仔」郭永鴻，連日被執法部門扣留調查。消息指，郭永鴻昨晨報稱不適，由執法部門安排送往伊利沙伯醫院就醫。他被扣查近48小時後，准以一萬元保釋候查，須於8月返執法部門報到。

案發於上周六傍晚約6時半，有執法人員巡經尖沙咀寶勒巷9至11號期間，發現一輛私家車上3名男子形迹可疑，於是上前截查。其後郭永鴻帶同另一名保鏢返回現場，人員在車上搜出木棍及金屬棒，隨即拘捕郭永鴻及其餘4人（25至66歲）。

禿頭求織髮 取車時被拘 據悉，郭永鴻有禿頭問題，離開座駕期間曾到寶勒巷一間織髮中心織髮，結果在折返取車時被捕。郭永鴻等5人持續被通宵扣查，其座駕一直停泊在原處，至前日下午被票控違例泊車後，始由司機駛返執法部門，交由人員進行套取指模等調查工作。執法部門昨日表示，案中被捕人士均已獲准保釋候查，須於8月中旬報到。

郭永鴻長年受禿頭困擾，經常在公眾場合梳理掩飾，卻不自知欲蓋彌彰，醜態畢現。2020年11月22日，身負多罪的郭永鴻在潛逃逾兩年半後返港被捕，其後獲准以20萬元保釋。2021年1月6日，郭永鴻向執法部門報到後，由多名大漢護送乘坐七人車離開，然後疑為撇甩記者，轉往港鐵東涌站登上列車。

「逃亡」期間，郭永鴻大模廝樣霸佔關愛座，又裝作淡定掏出一把梳整理稀疏的劉海，禿頂盡現眼前。郭永鴻及手下在南昌站落車，急急腳欲轉乘的士，途中他疑在上樓梯時太心急，因而在眾目睽睽之下仆倒，其禿頭亦隨勢一露，狼狽不堪。