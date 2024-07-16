東呼即應：夾日用品夠吸引 助台業界起死回生

【本報訊】香港夾公仔舖來來去去不是夾毛公仔，就是夾Figure，有些更踩界到連成人用品甚至「裝假狗」亦玩上了。但其實提高「實用性」亦可吸客，網上不少旅遊專頁亦有介紹台灣的夾公仔舖提供零食、泡麵等日用品供客人大顯身手，深受一家大小歡迎，更被形容為「行出了起死回生的一着」呢。

《東呼即應》幕後有同事早前亦到台灣旅遊，發現當地夾公仔舖成行成市，當中絕大部分的機台，主菜是夾礦泉水、洗衣珠，及杯麵等日用品，做子女的享受到夾的樂趣，母親則有着數落袋，令原本單純的夾公仔、買日用品互相添加價值。

而說到「最猜你不透」的夾公仔「獎品」，網上就有影片令人完全「無法猜測」，在一台夾公仔機裏竟然有一隻貓在內，還要伸伸懶腰，看來夾公仔的人更騷擾了「喵星人」的好夢。

至於說到「驚喜」，「出貓」也未算經典，有影片的玩家明明將右邊「擋版」的Figure夾到直入「出貨點」，怎知竟然一下子抽了上去，再「內丟」返回「正槍位」，真是「是你的終歸都是你，不是你的放到嘴邊也有變數。」