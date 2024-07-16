首批簡屋優先申請結束 接逾萬宗

【本報訊】首批「簡約公屋」的優先申請階段昨日結束，截至傍晚6時暫接獲10,119宗申請。這是首批約4,400個單位的2.3倍多。有議員期望政府盡快推出下一階段的簡約公屋單位，有更多居民能順利「上樓」，真正告別劏房。

昨日繼續有不少人到樂富的房屋委員會客務中心遞交申請表，當中不少是劏房戶。有申請兩人單位的市民表示，特意請假前來遞交申請，輪候公屋已經超過6年，現時居住環境較差，空間狹窄，租金約4,000多元，負擔較大，對牛頭角的單位有興趣，認為簡約公屋租金合適，環境及空氣都較好。

有申請4人單位的市民亦心儀九龍區單位，但指無論抽中甚麼地區都接受，現時居住的劏房環境惡劣擠迫，租金約7,000元，又認為現時實際輪候公屋時間很長，期望政府興建更多簡約公屋。

房屋局長何永賢表示，優先期內交回表格的申請者，如果今次未獲編配，下次其他項目出爐時，仍會獲得優先處理。

涉元朗牛頭角4400伙 首批位於元朗及牛頭角的簡約公屋單位共有4,400個單位，租金介乎720元至2,650元。

身兼立法會房屋事務委員會副主席及告別劏房行動召集人鄭泳舜指出，居民反應踴躍，原因是租金確實較劏房便宜了一截，他期望政府盡快推出下一階段的簡約公屋單位，日後並盡量讓入住的居民，其後可順利直接「上樓」入住公屋，真正告別劏房。

對於政府陸續推出3萬個簡約公屋單位，他指了解政府「解決劏房問題」將於8月提交「劣質劏房」定義及提出取締劣質劏房方法的建議，他期望當局確保預留部分簡約公屋單位，讓因劣質劏房被取締而受影響的居民申請入住。