強風下12米多啦A夢排氣 縮細版當替工

【本報訊】「100%多啦A夢&Friends巡迴特展」上周六（13日）在尖沙咀星光大道開幕，吸引不少市民到場參觀，並設有大型多啦A夢充氣裝置。惟本港前晚（14日）天氣惡劣，尖沙咀區更一度橫風橫雨。主辦方昨日在社交平台公布，將展出一隻按比例縮小到1.293米的同造型多啦A夢雕塑取代充氣裝置，供市民參觀拍照。主辦方在貼文打趣地說，工作人員用了多啦A夢的法寶「縮小電筒」，將原先高12米的1000%充氣多啦A夢，暫時縮小成100%原大的多啦A夢，展覽則如期進行。