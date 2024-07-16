強風下12米多啦A夢排氣 縮細版當替工
【本報訊】「100%多啦A夢&Friends巡迴特展」上周六（13日）在尖沙咀星光大道開幕，吸引不少市民到場參觀，並設有大型多啦A夢充氣裝置。惟本港前晚（14日）天氣惡劣，尖沙咀區更一度橫風橫雨。主辦方昨日在社交平台公布，將展出一隻按比例縮小到1.293米的同造型多啦A夢雕塑取代充氣裝置，供市民參觀拍照。主辦方在貼文打趣地說，工作人員用了多啦A夢的法寶「縮小電筒」，將原先高12米的1000%充氣多啦A夢，暫時縮小成100%原大的多啦A夢，展覽則如期進行。
主辦單位於昨日凌晨1時許宣布，因應天文台預測昨日風速達到六級，並有狂風雷暴，為顧及公眾及工作人員安全，戶外展區的12米高多啦A夢充氣裝置，將會暫時排氣，並於天氣及環境許可下充氣及再展出；至於12米多啦A夢充氣裝置以外的其他展品，包括地下及6樓展區，將如常開放。主辦單位亦會密切留意天氣變化，並於天氣惡劣時公布最新展出狀況，市民需留意官網及社交平台公布。
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