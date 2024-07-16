再就業津貼接受登記 最高可獲2萬

【本報訊】勞工處昨公布推出「再就業津貼試行計劃」（再就業計劃），並即日開始接受登記，鼓勵中高齡人士投入勞動市場。參與者在計劃期間最高可獲得兩萬元津貼，勞工處指計劃旨在鼓勵中高齡人士再就業。

津貼合資格僱主延至一年 任何可在香港合法受僱的40歲或以上香港居民，並已連續3個月或以上沒有從事任何獲酬工作，均可參加再就業計劃。若參加者連續完成6個月全職工作，可獲發一萬元津貼，連續完成12個月全職工作則可再獲發一萬元津貼。完成兼職工作的參加者可獲發半額津貼。每名參加者在計劃的推行期間最高可獲兩萬元再就業津貼。

聘請再就業計劃參加者的僱主可同時參加「中高齡就業計劃」，獲發在職培訓津貼。為鼓勵僱主聘請計劃參加者，勞工處會延長合資格僱主在「中高齡就業計劃」下可獲在職培訓津貼的期限至6至12個月。

勞工處發言人表示，再就業計劃鼓勵中高齡人士重返職場，協助釋放社會潛在勞動力，同時惠及僱主和僱員。有意參加再就業計劃的人士如欲了解計劃詳情及登記手續，可瀏覽互動就業服務網頁，或致電勞工處。