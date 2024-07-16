市建局擬發債逾百億 恐成財政黑洞

【本報訊】面對全球經濟複雜多變，發展商投資審慎，市建局上年度錄得39億元淨虧損，主席周松崗昨在立法會一個委員會上表示，預計未來兩至3年需要100至150億元資金維持發展步伐，市建局早前已向港澳及新加坡投資者介紹發債計劃，有望9月正式發債，明年初第二次發行。有議員關注市建局有無能力還債，擔心發債會是「黑洞」，另有議員倡檢討同區7年樓齡賠償，但政府強調暫無計劃檢討。

市建局本年度收購建築成本達643億元，目前現金儲備180億元，準備在今個財政年度透過發債和銀團貸款，雙線融資。發展局局長甯漢豪指市建局的財政無可避受到外圍及本地經濟、房地產市場及項目進程等影響，現金流面對一定挑戰，但強調市建局財務穩健，信貸評級良好，而政府早前已放寬向市建局的借貸上限，由60億增加到250億元。她續稱，政府除了向市建局免補地價，亦會把重建項目附近的政府土地，交給市建局一併發展，增加商業回報，並透過規劃手段，例如轉移比率，拆牆鬆綁後，私人發展商也用得着。

拒檢討同區7年樓齡賠償 但有議員關注市建局年年虧損，會否影響重建項目進度，同時亦關注市建局有無能力還債，擔心發債會是「黑洞」，亦有議員建議檢討同區7年樓齡賠償，減低財務負擔，甯漢豪回應指目前沒有計劃檢討，現時集中處理降低強拍門檻事宜，鼓勵私人市場重建，而市建局較快推動大型項目，相信與稍為優惠的7年樓齡賠償有關，難以一隻手加快重建， 另一隻手則檢討。