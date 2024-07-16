公僕不積極 當局：表現差可逼退休

【本報訊】政府成立公務員學院，並希望提升公務員領導能力，立法會一個委員會昨討論有關事宜，有議員問及如何發揮研習班更大的影響力，因社會反映公務員的積極性不夠，指他們「太過強調保障自己」，當局指可動用機制迫令表現欠佳的公務員退休。

被指「太過強調保障自己」 政府指公務員學院正建構加強人才培育的計劃，而有別於單一的領導培訓項目，計劃旨在成為一個人才孵化器，強調持續性與深度的培育，全面及有系統地培養治理人才。部分計劃包括與北京大學合辦公共管理碩士課程、「撮合南北：多極世界中的中國系列」講座、「國家外交事務系列」講座。

議員謝偉銓詢問如何發揮研習班更大的影響力，他指社會反映公務員的積極性不夠，指他們「太過強調保障自己」，而議員郭偉强詢問培訓有沒有實戰成績、案例。

公務員事務局局長楊何蓓茵表示，領導能力培養並非讀了書，便即時會有改變，而較長的培訓，如北京大學課程需要遞交論文，也會要求研習過課程的公務員回港後和同事分享學習內容，而領袖培訓也需要培訓以民為本精神以及團隊合作精神。

議員陳振英詢問政府內部有沒有系統性紀錄將這些培訓課程記錄低作為日後晉升或調職的參考，他又質疑每個部門會否派「最Fit」的人參與這些計劃，因表現的最好的員工突然間離開3個月，部門會「好踢腳」。

楊何蓓茵指每個同事參加的培訓都有紀錄，目前正在發展電子紀錄，方便主管和公務員事務局參考，而她舉例指自己在「冇咁高層次咁高級」的時候會認為「仲叫我培訓」，但指培訓是思想上的轉變，讓部門知道培訓為他們儲備能量，也有課程指名具潛質能晉升到高層的公務員人員參加，針對帶薪培訓和培訓金額，需要公務員承諾未來3年或兩年會繼續為政府服務。