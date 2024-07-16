公僕貪污被炒 多涉採購投標促強制培訓

【本報訊】在過去5年，共有13名政府人員因觸犯《防止賄賂條例》或「公職人員行為失當罪」被定罪而被免職，另有18名人員經廉署轉介部門作內部調查後發現涉及不當行為而被免職。立法會公務員及資助機構員工事務委員會昨討論有關事宜，有議員指公務員是最容易出問題的採購投標，又指參與防貪、廉潔誠信和避免利益衝突等培訓的人數只佔整體公務員18%，認為應強制每年進行相關培訓。

2022、2023年因貪污及相關罪行被檢控的人員分別為20、13人，而在該年被檢控政府人員當中，及後被裁定罪名成立的人數分別為7、11人；廉署接獲涉及政府部門的可追查的投訴宗數分別為372、298人，由廉署轉介各部門考慮採取紀律行動或行政措施的政府人員人數分別為116、62人。政府指在2022年轉介部門建議採取紀律行動或行政措施的人數較2021年為高，主要是由於個別個案涉案人數較多。

當局辯稱培訓需求不大 議員陳振英指公務員事務局通過《公務員事務規例》、《公務員事務局通告》和《公務員事務局通函》，已訂定多項與公務員廉潔誠信相關的制度，包括處理利益衝突情況、接受利益和款待、贊助訪問、私人投資及外間工作等，但他指最容易出問題的採購投標，詢問有沒有相關培訓。他又指在2023年，局方共為超過32,000名公務員舉辦約550項有關防貪、廉潔誠信和避免利益衝突等培訓，但人數只佔整體公務員18%，按照比例需要5年以上才能讓全部公務員接受一輪培訓，詢問為何不強制每年進行課程。

公務員事務局局長楊何蓓茵表示，對於採購程序，如未有妥善處理，會干犯公職人員失當罪，當局每年會為前線同事和中高級公務員進行培訓，培訓方面，她指主因有公務員做後勤支援、處理檔案等沒有機會接觸到與利益有關的事情，培訓需求不大，但新入職的公務員會有廉政公署人員講解。