公屋調租籲考慮通脹 當局拒納堅持現機制

稱或有減薪加租怪象 寬免期亦不肯延長 房委會建議公屋加租10%。立法會房屋事務委員會昨討論有關事宜，多名議員建議優化租金調整機制，包括考慮通脹因素，亦有議員冀房委會考慮分兩階段加租，減輕住戶負擔，甚至希望「派多粒糖」，把3個月的寬免期延長，當局指納入通脹因素需要謹慎考慮，或可能出現減薪加租的情況，強調現時的機制適合，又指3個月加幅有寬免已減少5.7億元收入，房委會未來有多個建屋項目，必須考慮財政平衡。

房委會建議今年10月1日起，公屋加租10%，每月租金上調金額介乎49元至572元，平均加幅為230元。除了富戶外，其他公屋租戶在首3個月均獲豁免租金加幅，即新租金延至明年一月起實施。

議員楊永杰指目前的公屋租金調整機制已實施16年，可檢視機制是否有優化空間，建議修改公式體現通脹因素，並延長寬免加幅的時限。房屋局局長何永賢回應稱，若納入通脹因素需要謹慎考慮。有通脹就會有通縮，如出現通縮時但薪金的減幅少於物價，可能會出現面臨通縮時反而需要加租。

對於延長加租寬免期，何指目前寬免3個月的租金加幅涉及到5.7億元的政府開支，如果將加幅的的豁免時間增加至6個月，涉及的公帑可能會增加至約11億元，認為需要平衡房委會財政狀況。

籲低收入長者搬新界離島 議員陳學鋒指租金檢討兩年一次，但加租一次過加，問及有沒有條件分開加租，例如每年加5%，可能大家接受程度會好一點，而何則回應說，「加租如果說兩年一次，還是每年加一些，其實效果是一樣的，如果兩年一次，即是有一年是一點都不加，變相可以安樂，一年是完全沒有變化，可能是策略不同的感覺，我們思考一下，不過我覺得大家都習慣了是兩年一次。」

不少公屋租戶是長者，議員郭偉强指當中部分長者沒有領取綜援，他們沒有固定收入，僅靠長者生活津貼維生，擔心加租10%的幅度會影響到這類人群生活質素，令他們節衣縮食。何指房委會有租金援助計劃，當前有2.2萬多戶申請，而這當中74%申請人是長者，申請者會獲寬免一半的租金。她續稱，市區公屋租金較高，新界、離島和擴展市區的公屋租金較低，長者若不介意住的稍遠，轉換較為鄉郊的環境，可考慮由市區遷往較為偏遠地區的屋邨，歡迎有關住戶與屋邨經理商量。