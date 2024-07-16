沙田污水廠遷岩洞 狂燒356億

議員：洗濕個頭 含淚支持

議員洪雯以洪水橋廈村新發展區作對比，直指重置污水處理廠的開支是洪水橋項目平整土地開支的10倍。即使計入興建主要道路接駁其他地區及食水污水等基礎設施，洪水橋項目總開支也只是315億元，仍較重置污水處理廠單一項目便宜。她續指過往財政充裕，但若項目是在現時交上立法會，一定會投下反對票，又期望當局審視未來是否有節省成本的空間。渠務署署長莫永昌則澄清洪水橋廈村是分階段推展，而315億元的工程造價未包括新污水處處理廠的造價。