沙田污水廠遷岩洞 狂燒356億
【本報訊】政府交代搬遷沙田污水處理廠往岩洞的進展。發展局副局長林智文匯報指，按付款當日價格計算，估計需申請撥款156.5億元，連同過去項目顧問費及勘測工作核准工程預算，以及分成3階段的工程，總額達355.7億元天價。
議員：洗濕個頭 含淚支持
議員洪雯以洪水橋廈村新發展區作對比，直指重置污水處理廠的開支是洪水橋項目平整土地開支的10倍。即使計入興建主要道路接駁其他地區及食水污水等基礎設施，洪水橋項目總開支也只是315億元，仍較重置污水處理廠單一項目便宜。她續指過往財政充裕，但若項目是在現時交上立法會，一定會投下反對票，又期望當局審視未來是否有節省成本的空間。渠務署署長莫永昌則澄清洪水橋廈村是分階段推展，而315億元的工程造價未包括新污水處處理廠的造價。
選委界別議員陳月明則指，今次計劃申請撥款是「洗濕咗個頭」，所以議員去到現時只能「含淚支持」。陳希望當局不要再斬件式提交計劃的申請撥款。林智文副局長則反駁指，分階段申請撥款可以令價錢更準確和方便議會監察等。
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