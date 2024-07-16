11月超級樞紐博覽 設低空經濟論壇

【本報訊】政府正研究推動發展低空經濟，並計劃成立由副司長領導的跨部門工作小組。將於11月5日至7日在亞博館舉行「超級樞紐博覽會」，除高峰論壇將聚焦5大主題外，活動亦設有「低空經濟論壇」。

聚焦AI等5大主題 高峰論壇將聚焦5大主題，包括研究生物識別技術和人工智能（AI）等新興技術對乘客的影響、航站樓安全與便利化、以及先進空中交通等，至於「低空經濟論壇」，億航、上海峰飛和沃飛長空等電動垂直起降飛行器供應商的代表，將就城市空中交通進行討論。

今次博覽的主辦單位首次在亞洲區舉辦有關活動，而大會亦會與旅發局合作，海內外的參加者將可免費參觀本港博物館，享受景點優惠折扣。

機管局署理行政總裁張李佳蕙指現正是最好時機將這項盛事帶到香港，不但為航空及運輸業帶來創意和商機，亦有利香港的整體經濟，從而進一步提升香港盛事對國際的吸引力。

她續稱，機場將於年底建成三跑道系統建造工程，相信客運和貨運處理能力將提高50%，能夠為1.2億旅客提供服務。至於啟用新的客運設施，她指經過3年的疫情後，現時機場的人流恢復到80%，但相信年底能夠達到100%，需要評估未來的人流情況而考慮啟用新的客運設施 。